A Região Metropolitana terá uma terça-feira (8) marcada por tempo instável e temperaturas que devem variar entre a média mínima de 20,4°C e a média máxima de 29,42°C. Entre os municípios que devem registrar o calor mais intenso do dia estão Aragoiânia e Guapó, ambos com máxima prevista de 30,2°C, seguidos por Abadia de Goiás, que deve atingir 30,0°C. Por outro lado, as menores temperaturas da região serão observadas em Goianápolis, com mínima de 19,4°C, e Bonfinópolis, onde os termômetros devem registrar até 19,9°C.O tempo instável se confirma com a média regional de umidade relativa do ar em 75,9% e a probabilidade média de chuva estimada em 60,25%. O município de Caldazinha lidera a probabilidade de precipitação na região, alcançando 75,0% de chance de chuva, acompanhado por Aparecida de Goiânia e Bonfinópolis, ambos com 70,0%. No quesito umidade, o maior índice esperado ocorre em Goianápolis, que atinge 89,0%, enquanto Aparecida de Goiânia e Bonfinópolis registram marcas de até 88,0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 30,0°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 45,0%Aparecida de Goiânia: máxima 29,5°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 55,0%Aragoiânia: máxima 30,2°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 55,0%Bela Vista de Goiás: máxima 29,8°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 65,0%Bonfinópolis: máxima 28,7°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 70,0%Brazabrantes: máxima 29,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 50,0%Caldazinha: máxima 29,6°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 70,0%Caturaí: máxima 29,6°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 55,0%Goianira: máxima 29,6°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 50,0%Goianápolis: máxima 27,9°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 65,0%Goiânia: máxima 29,8°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 55,0%Guapó: máxima 30,2°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 55,0%Hidrolândia: máxima 29,2°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 50,0%Inhumas: máxima 29,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 55,0%Nerópolis: máxima 28,8°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 60,0%Nova Veneza: máxima 29,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 50,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29,4°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 60,0%Senador Canedo: máxima 29,9°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 65,0%Terezópolis de Goiás: máxima 29,1°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 65,0%Trindade: máxima 29,8°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 55,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.