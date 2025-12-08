A Região Metropolitana terá um tempo com grande chance de chuva amanhã, terça-feira (9). As temperaturas máximas estarão entre 25.8°C em Bonfinópolis, 25.4°C em Trindade e 25.2°C em Goiânia. As cidades mais frias serão Goianápolis, com 19.1°C, e Nerópolis, com 19.5°C.\nA umidade média na região ficará em 86.8%, com as cidades de Abadia de Goiás, Aragoiânia e Brazabrantes apresentando os maiores índices, com 91.0%. A probabilidade média de chuva é de 57.62%, mas cidades como Nerópolis, Nova Veneza e Terezópolis de Goiás preveem até 75.0% de chance de tempo chuvoso.\nVeja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:\nAbadia de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%