A Região Metropolitana terá o tempo marcado por temperaturas amenas nesta terça-feira (9). As máximas serão observadas em Caturaí, com 29.7°C, Trindade, com 29.6°C, e Abadia de Goiás, com 29.5°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Bela Vista de Goiás, com 13.2°C, e Senador Canedo, também com 13.2°C.A umidade na região terá uma média de 53.95%, com os maiores índices noturnos em Caldazinha e Senador Canedo, ambos com 69.0%, e Goiânia, com 68.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 8.12%, e os índices mais elevados são de 10.0% em Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.8°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Aragoiânia: máxima 29.3°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Bonfinópolis: máxima 28.4°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Brazabrantes: máxima 29.1°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 28.9°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Caturaí: máxima 29.7°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 29.5°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 28.0°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 29.3°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Guapó: máxima 29.3°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Hidrolândia: máxima 28.3°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Inhumas: máxima 29.3°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 28.6°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 29.1°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Senador Canedo: máxima 29.1°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Trindade: máxima 29.6°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.