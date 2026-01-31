A região Nordeste, para o domingo (1), terá como principal característica uma grande chance de chuva, com diversos municípios apresentando altas probabilidades de precipitação. As temperaturas mais elevadas serão registradas em Iaciara, atingindo 30.9°C, seguida por Nova Roma, com 30.0°C, e Campos Belos, com 29.5°C. As mínimas mais baixas são esperadas em Alto Paraíso de Goiás, com 18.7°C, e Guarani de Goiás, com 18.9°C.A umidade média na região ficará em 81.58%. As maiores probabilidades de chuva estão em Cavalcante, São João d'Aliança e Teresina de Goiás, todas com 75.0% de chance de precipitação durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 29.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Buritinópolis: máxima 28.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Campos Belos: máxima 29.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Cavalcante: máxima 25.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 27.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 28.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Divinópolis de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Flores de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Guarani de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 22.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Iaciara: máxima 30.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Mambaí: máxima 28.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 30.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Posse: máxima 28.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Simolândia: máxima 28.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São Domingos: máxima 27.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%São João d'Aliança: máxima 25.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 27.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.