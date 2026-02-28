A região Nordeste terá grande chance de chuva amanhã, domingo (1). O tempo apresenta esta característica principal, com temperaturas variando significativamente. As cidades mais quentes incluem Flores de Goiás com 29.0°C, Alvorada do Norte com 27.5°C e Simolândia com 27.5°C. Já as cidades mais frias serão Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 17.1°C, e São João d'Aliança, registrando 18.3°C.A umidade média na região será de 89.58%, com destaque para Teresina de Goiás (99.0%), Cavalcante (98.0%) e São Domingos (98.0%) que registrarão os maiores índices. A probabilidade média de chuva é de 54.5%, sendo que Cavalcante, Guarani de Goiás e Iaciara lideram com 95.0% de chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 22.4°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Alvorada do Norte: máxima 27.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Buritinópolis: máxima 26.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Campos Belos: máxima 24.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Cavalcante: máxima 23.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Colinas do Sul: máxima 26.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Damianópolis: máxima 25.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Divinópolis de Goiás: máxima 24.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Flores de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Guarani de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 40.0%Iaciara: máxima 26.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 45.0%Mambaí: máxima 25.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Nova Roma: máxima 25.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Posse: máxima 25.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Simolândia: máxima 27.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%São Domingos: máxima 23.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%São João d'Aliança: máxima 25.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Sítio d'Abadia: máxima 26.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Teresina de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 99.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.