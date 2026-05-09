A região Nordeste terá tempo com temperaturas elevadas para domingo (10). As cidades mais quentes serão Colinas do Sul, com máxima de 33.3°C, seguida por Flores de Goiás (33.0°C) e Iaciara (32.6°C). Já as temperaturas mais amenas serão observadas em Sítio d'Abadia, com mínima de 15.8°C, e Alto Paraíso de Goiás (16.3°C).A umidade média na região será de 60.2%, com os maiores índices noturnos registrados em Sítio d'Abadia (81.0%), Teresina de Goiás (74.0%) e Campos Belos (72.0%). A probabilidade média de chuva para a região é de 6.0%. As cidades com maiores probabilidades de chuva incluem Alvorada do Norte, Buritinópolis e Cavalcante, todas com 10.0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Alvorada do Norte: máxima 32.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Buritinópolis: máxima 32.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Campos Belos: máxima 31.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Cavalcante: máxima 29.7°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 33.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 31.5°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Divinópolis de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Flores de Goiás: máxima 33.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Guarani de Goiás: máxima 32.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Iaciara: máxima 32.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mambaí: máxima 31.5°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 32.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 32.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Posse: máxima 30.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Simolândia: máxima 32.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Domingos: máxima 30.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São João d'Aliança: máxima 28.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 31.4°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Teresina de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.