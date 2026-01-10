A região Nordeste para domingo (11) apresentará um tempo com variação de temperaturas. As cidades mais quentes esperam máximas como em Iaciara, com 33.1°C, Nova Roma, com 32.8°C, e Monte Alegre de Goiás, com 32.7°C. Já as mínimas mais baixas serão em Alto Paraíso de Goiás, com 17.3°C, e Guarani de Goiás, com 17.7°C.A umidade média na região será de 61.77%. Cidades como Monte Alegre de Goiás apresentarão umidade de 82.0%, enquanto Campos Belos e Flores de Goiás terão 81.0%. Em relação à chance de chuva, a probabilidade média regional é de 16.62%. Os maiores índices de probabilidade de chuva são observados em Campos Belos, Colinas do Sul e Divinópolis de Goiás, todos com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Alvorada do Norte: máxima 31.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Buritinópolis: máxima 31.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Campos Belos: máxima 32.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 35.0%Cavalcante: máxima 29.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Colinas do Sul: máxima 32.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 35.0%Damianópolis: máxima 31.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Divinópolis de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Flores de Goiás: máxima 32.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Guarani de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 22.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Iaciara: máxima 33.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Mambaí: máxima 31.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 35.0%Nova Roma: máxima 32.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Posse: máxima 30.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Simolândia: máxima 31.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%São Domingos: máxima 30.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 35.0%São João d'Aliança: máxima 27.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 25.0%Sítio d'Abadia: máxima 30.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Teresina de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.