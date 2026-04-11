A região Nordeste, para domingo (12), terá como característica principal do tempo temperaturas amenas. As máximas na região atingirão 30.7°C em Flores de Goiás, 30.3°C em Colinas do Sul e também 30.3°C em Monte Alegre de Goiás. Já as cidades com as menores temperaturas mínimas serão Alto Paraíso de Goiás, com 16.7°C, e São João d'Aliança, com 17.9°C.A umidade média na região será de 71.03%, com Alto Paraíso de Goiás apresentando a maior umidade, de 90.0%. A probabilidade média de chuva será baixa, em torno de 16.88%. As maiores probabilidades de chuva estão previstas para Cavalcante, Divinópolis de Goiás e Posse, todas com 40.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.8°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Alvorada do Norte: máxima 29.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 5.0%Buritinópolis: máxima 29.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Campos Belos: máxima 29.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Cavalcante: máxima 27.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 30.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 28.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Flores de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Guarani de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Iaciara: máxima 30.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 28.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Nova Roma: máxima 29.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Posse: máxima 28.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Simolândia: máxima 29.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 5.0%São Domingos: máxima 27.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 25.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Sítio d'Abadia: máxima 27.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Teresina de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.