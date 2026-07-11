A região Nordeste apresentará um dia de céu aberto e predomínio de sol neste domingo (12), favorecendo tardes bastante quentes em diversas localidades. O calor será mais intenso em Monte Alegre de Goiás, que deve registrar máxima de 32,5°C, seguida de perto por Flores de Goiás, com 32,1°C, e Nova Roma, com 31,8°C. Por outro lado, as primeiras horas do dia serão mais amenas em alguns municípios, a exemplo de Sítio d'Abadia, onde a temperatura mínima cai para 16,3°C, e Alto Paraíso de Goiás, com marcas de até 17,1°C.A umidade relativa do ar na região deve ficar em torno de 53,3% em média, sendo que os maiores índices de umidade serão registrados em Sítio d'Abadia e Alto Paraíso de Goiás, alcançando 71,0%. Quanto às chuvas, a possibilidade de ocorrência é baixa na maior parte do território, com média regional de probabilidade de precipitação de 10,62%. Ainda assim, São João d'Aliança desponta com a maior chance de chuva, registrando 25,0% de probabilidade, seguida por Alto Paraíso de Goiás, que apresenta 20,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25,9°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Alvorada do Norte: máxima 31,0°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Buritinópolis: máxima 30,9°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campos Belos: máxima 31,2°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cavalcante: máxima 28,3°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Colinas do Sul: máxima 31,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Damianópolis: máxima 30,5°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Divinópolis de Goiás: máxima 31,2°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Flores de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Guarani de Goiás: máxima 31,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Iaciara: máxima 31,7°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mambaí: máxima 30,5°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Roma: máxima 31,8°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Posse: máxima 30,1°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Simolândia: máxima 31,0°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Domingos: máxima 30,6°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São João d'Aliança: máxima 27,7°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 10,0%Sítio d'Abadia: máxima 30,5°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Teresina de Goiás: máxima 30,4°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.