A região Nordeste registrará um domingo (13) de calor intenso em diversos municípios, apresentando marcas térmicas bastante elevadas. Entre os destaques, Colinas do Sul deve atingir a máxima de 38,8°C, seguida de perto por Flores de Goiás, com 38,7°C, e Monte Alegre de Goiás, que alcançará 37,9°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas do dia serão registradas em Alto Paraíso de Goiás, com 19,2°C, e em São João d'Aliança, onde os termômetros devem registrar até 21,4°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média para o período será de 31,95%, sendo que os índices mais elevados ocorrem em Flores de Goiás, que chega a 46,0%, e em Alto Paraíso de Goiás, com até 44,0%. Já a probabilidade média de chuva para a região é muito baixa, estimada em apenas 2,12%, mantendo o tempo predominantemente seco. Apesar da baixa probabilidade geral, municípios como Posse, São Domingos e Alto Paraíso de Goiás apresentam as maiores chances de precipitação, embora o índice não passe de 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 30,4°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Alvorada do Norte: máxima 37,7°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 37,3°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 36,6°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Cavalcante: máxima 33,6°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 38,8°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Damianópolis: máxima 36,4°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 36,4°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 38,7°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 37,5°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Iaciara: máxima 37,7°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 36,4°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 37,9°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 37,4°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 35,7°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Simolândia: máxima 37,7°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 35,7°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São João d'Aliança: máxima 32,5°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 36,1°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 36,0°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.