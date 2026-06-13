A região Nordeste terá tempo quente para domingo (14). As cidades mais quentes incluem Monte Alegre de Goiás, com máxima de 33.0°C, Colinas do Sul, com 32.7°C, e Nova Roma, com 32.5°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Sítio d'Abadia, com 16.6°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 16.9°C.A umidade média na região será de 65.3%, com Sítio d'Abadia apresentando a maior umidade noturna, chegando a 89.0%. As probabilidades de chuva são baixas, com a média regional em 5.38%. As cidades com maiores probabilidades de chuva são Monte Alegre de Goiás, São João d'Aliança e Sítio d'Abadia, todas com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Alvorada do Norte: máxima 31.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Buritinópolis: máxima 31.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campos Belos: máxima 32.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cavalcante: máxima 29.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 32.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 30.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Flores de Goiás: máxima 32.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Guarani de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Iaciara: máxima 32.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mambaí: máxima 30.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 33.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 32.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Posse: máxima 30.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Simolândia: máxima 31.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%São Domingos: máxima 31.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%São João d'Aliança: máxima 27.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 30.0°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Teresina de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.