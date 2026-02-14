A região Nordeste terá tempo predominantemente quente no domingo (15). As cidades mais quentes incluem Flores de Goiás com 31.9°C, Colinas do Sul com 31.2°C e Iaciara com 31.0°C. As temperaturas mais amenas serão em Alto Paraíso de Goiás, marcando 17.8°C, e Sítio d'Abadia, com 18.7°C.A umidade média na região ficará em 69.3%. São João d'Aliança apresentará umidade de 86.0%, enquanto Colinas do Sul e Alto Paraíso de Goiás também terão 85.0%. A probabilidade de chuva é de 16.12% em média, com maiores índices em Cavalcante e Flores de Goiás, ambas com 40.0%, e Nova Roma com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 30.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Buritinópolis: máxima 29.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Campos Belos: máxima 30.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 28.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 31.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 29.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 31.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Mambaí: máxima 29.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 30.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 29.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Simolândia: máxima 30.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%São Domingos: máxima 28.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 26.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Teresina de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.