A região Nordeste terá grande chance de chuva para o tempo no domingo (15). As cidades mais quentes incluem Flores de Goiás com máxima de 31.5°C, Monte Alegre de Goiás com 30.6°C e Nova Roma com 30.2°C. Já as mais frias serão Alto Paraíso de Goiás com mínima de 17.9°C e Cavalcante com 19.4°C.A umidade média na região ficará em 80.8%, com Sítio d'Abadia registrando 94.0% e Cavalcante 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 55.88%, mas algumas localidades como Monte Alegre de Goiás e Posse têm 95.0% de chance de chuva, e Campos Belos 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Alvorada do Norte: máxima 29.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Buritinópolis: máxima 29.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Campos Belos: máxima 29.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 90.0%Cavalcante: máxima 27.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Colinas do Sul: máxima 29.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 55.0%Damianópolis: máxima 29.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 90.0%Flores de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Guarani de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Iaciara: máxima 30.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Mambaí: máxima 29.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 95.0%Nova Roma: máxima 30.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 90.0%Posse: máxima 28.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 95.0%Simolândia: máxima 29.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%São Domingos: máxima 27.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%São João d'Aliança: máxima 26.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Teresina de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.