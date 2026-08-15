A região Nordeste terá, no domingo (16), um dia marcado por sol firme e sem previsão de chuva na maior parte de seu território, registrando mínima média de 20,8°C. Entre os destaques de calor, Flores de Goiás lidera as temperaturas com máxima de 35,6°C, seguida de perto por Nova Roma, com 35,3°C, e Monte Alegre de Goiás, que deve registrar 35,1°C. Já os menores índices térmicos ocorrem em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 17,3°C, e em Sítio d'Abadia, onde os termômetros marcam até 18,4°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região fica em 37,62%, com as taxas mais elevadas concentradas em Sítio d'Abadia, que atinge 53,0%, e Alto Paraíso de Goiás, registrando até 50,0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é extremamente baixa, de apenas 0,25%, com chances residuais de 5,0% registradas em Flores de Goiás e Sítio d'Abadia.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 28,6°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 34,0°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 33,5°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 33,6°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 30,8°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 35,0°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damianópolis: máxima 32,6°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 33,1°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 35,6°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 34,5°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iaciara: máxima 34,9°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 32,6°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 35,1°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 35,3°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 32,3°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Simolândia: máxima 34,0°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 32,5°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 30,3°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 32,7°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Teresina de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.