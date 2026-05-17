A região Nordeste terá tempo com temperaturas elevadas para domingo (17). As cidades mais quentes serão Flores de Goiás com máxima de 33.4°C, Monte Alegre de Goiás com 33.2°C e Nova Roma com 33.1°C. Já as cidades com tempo mais ameno serão Sítio d'Abadia com mínima de 16.7°C e Alto Paraíso de Goiás com 16.9°C.Para domingo (17), a umidade do tempo na região Nordeste estará em torno de 58.7%. As probabilidades de chuva serão muito baixas, com média regional de 3.88%. As cidades com maiores índices de probabilidade de chuva incluem Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos, todas com 10.0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Alvorada do Norte: máxima 32.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Buritinópolis: máxima 32.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Campos Belos: máxima 32.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cavalcante: máxima 29.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Colinas do Sul: máxima 33.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Damianópolis: máxima 31.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Flores de Goiás: máxima 33.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Guarani de Goiás: máxima 33.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Iaciara: máxima 33.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mambaí: máxima 31.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 33.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 33.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Posse: máxima 31.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Simolândia: máxima 32.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Domingos: máxima 31.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 28.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 31.5°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Teresina de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.