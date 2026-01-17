A região Nordeste apresenta grande chance de chuva para o tempo de domingo (18). O tempo será marcado por essa característica, com algumas cidades registrando alta probabilidade de precipitação. As cidades mais quentes incluem Iaciara, com máxima de 33.9°C, seguida por Nova Roma, com 33.6°C, e Alvorada do Norte, com 33.4°C. Já as menores temperaturas serão observadas em Alto Paraíso de Goiás, com 17.8°C de mínima, e Guarani de Goiás, com 17.9°C.A umidade média na região ficará em 64.22%. Campos Belos se destaca com a maior umidade, atingindo 86.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 42.62%. Cidades como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos registram as maiores probabilidades de precipitação, todas com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Alvorada do Norte: máxima 33.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 75.0%Buritinópolis: máxima 33.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 75.0%Campos Belos: máxima 29.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Cavalcante: máxima 29.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Colinas do Sul: máxima 33.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Damianópolis: máxima 32.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Flores de Goiás: máxima 33.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 50.0%Guarani de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 22.2°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Iaciara: máxima 33.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 50.0%Mambaí: máxima 32.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Nova Roma: máxima 33.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Posse: máxima 31.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Simolândia: máxima 33.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 75.0%São Domingos: máxima 30.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%São João d'Aliança: máxima 28.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Sítio d'Abadia: máxima 31.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Teresina de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.