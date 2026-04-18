A região Nordeste terá tempo com pouca chance de chuva no domingo (19). O tempo na região apresentará temperaturas que variam, com as cidades mais quentes sendo Flores de Goiás, com máxima de 32.1°C, Alvorada do Norte com 31.6°C, e Colinas do Sul também com 31.6°C. As cidades mais frias serão Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 17.4°C, e Cavalcante, com 17.9°C.A umidade média na região será de 63.35%. As cidades com maior umidade no tempo serão Campos Belos com 86.0%, Monte Alegre de Goiás com 83.0% e Colinas do Sul com 81.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 9.88%, com as maiores probabilidades em Campos Belos (25.0%), Divinópolis de Goiás (15.0%) e Monte Alegre de Goiás (15.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 31.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 31.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 29.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 28.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 31.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 30.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 32.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 31.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 30.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 30.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 30.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 31.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 28.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 27.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 30.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.