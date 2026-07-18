A região Nordeste terá um domingo (19) ensolarado e de céu aberto, com termômetros oscilando entre a média mínima de 16,24°C e a média máxima de 28,75°C. O calor se fará mais presente em Colinas do Sul, com máxima de 31,1°C, além de Monte Alegre de Goiás, que alcança 30,9°C, e Flores de Goiás, com 30,4°C. Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Sítio d'Abadia, com mínima de 12,2°C, e em Alto Paraíso de Goiás, onde a mínima aponta para 13,7°C.A umidade média do ar para o dia está estimada em 54,08%, tendo como destaque os índices de Sítio d'Abadia, que atinge 75,0%, e Alto Paraíso de Goiás, com 67,0%. Com relação às precipitações, a possibilidade de chuva é inexistente, mantendo-se em 0,0% para toda a região, inclusive em municípios como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos, o que assegura o tempo firme ao longo de toda a jornada.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24,6°C, mínima 13,7°C | sensação térmica máx 25,1°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 29,0°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 28,7°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 30,0°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 27,0°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 31,1°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damianópolis: máxima 27,9°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 29,2°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 30,4°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 30,2°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iaciara: máxima 30,2°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 27,9°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30,9°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 30,3°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 27,9°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Simolândia: máxima 29,0°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 28,4°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 25,4°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 25,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 27,8°C, mínima 12,2°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 29,0°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.