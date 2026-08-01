A região Nordeste passará por um domingo (2) de céu aberto e firmeza nas condições do tempo. Os termômetros registram marcas elevadas principalmente em Colinas do Sul, que deve atingir máxima de 31,6°C, seguida de perto por Flores de Goiás, com 31,5°C, e Monte Alegre de Goiás, que chega a 31,4°C. Por outro lado, o amanhecer promete ser mais ameno em municípios como Alto Paraíso de Goiás, onde a mínima prevista é de 14,5°C, e Sítio d'Abadia, com marcas de até 15,3°C.A umidade relativa do ar na região deve atingir média de 50,23%, tendo os índices mais elevados registrados em Sítio d'Abadia, com 67,0%, além de Damianópolis e Mambaí, ambas com 63,0%. Quanto à possibilidade de chuva, a probabilidade média na região é de apenas 2,0%. No entanto, as maiores chances de ocorrência de precipitações ficam restritas a municípios como Damianópolis, Mambaí e Posse, onde o índice de probabilidade chega a 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24,8°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 25,0°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 29,8°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 29,5°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Campos Belos: máxima 30,1°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 27,1°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 31,6°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damianópolis: máxima 28,8°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 29,2°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Flores de Goiás: máxima 31,5°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 30,7°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iaciara: máxima 30,9°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 28,8°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31,4°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 31,1°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 28,2°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Simolândia: máxima 29,8°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 28,3°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 26,4°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 26,4°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 29,0°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Teresina de Goiás: máxima 29,6°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.