A região Nordeste terá um domingo (20) marcado por amplo predomínio de sol e ausência de precipitações significativas, elevando as temperaturas na maior parte do dia. O calor deve ser mais intenso em Colinas do Sul, que projeta máxima de 36,3°C, seguida por Flores de Goiás, com 35,2°C, e Monte Alegre de Goiás, com 35,0°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas ocorrem em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 19,3°C, e São João d'Aliança, com mínima de 20,8°C.A umidade relativa do ar na região apresenta média de 40,05%, com os índices mais elevados estimados em Alto Paraíso de Goiás, que atinge 48,0%, e São João d'Aliança, com 46,0%. Já a probabilidade média de chuva para o período é baixa, fixando-se em 6,0%, sendo que a maior possibilidade de ocorrência de chuvas está concentrada em Alto Paraíso de Goiás, com 15,0%, enquanto Alvorada do Norte e Buritinópolis registram 10,0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 28,2°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 34,1°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Buritinópolis: máxima 33,7°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Campos Belos: máxima 33,9°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 30,5°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Colinas do Sul: máxima 36,3°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Damianópolis: máxima 32,7°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 35,2°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Guarani de Goiás: máxima 34,4°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Iaciara: máxima 34,6°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mambaí: máxima 32,7°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 35,0°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Roma: máxima 34,5°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Posse: máxima 32,2°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Simolândia: máxima 34,1°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Domingos: máxima 32,2°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 29,7°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Sítio d'Abadia: máxima 32,6°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 33,1°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.