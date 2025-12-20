A região Nordeste terá grande chance de chuva no tempo para domingo (21). O tempo apresenta as maiores temperaturas em Flores de Goiás, com máxima de 30.5°C, seguida por Nova Roma com 29.8°C e Iaciara com 29.6°C. As menores temperaturas são esperadas em Guarani de Goiás e Alto Paraíso de Goiás, ambas com mínima de 16.9°C.A umidade média na região será de 77.25%, com picos de 92.0% em Campos Belos, Flores de Goiás e Monte Alegre de Goiás. A probabilidade média de chuva é de 43.12%, mas algumas localidades registrarão índices mais elevados, como Campos Belos, Colinas do Sul e Flores de Goiás, que possuem 75.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Alvorada do Norte: máxima 29.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Buritinópolis: máxima 29.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Campos Belos: máxima 27.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Cavalcante: máxima 25.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Colinas do Sul: máxima 28.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 15.0%Damianópolis: máxima 27.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Flores de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Guarani de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Iaciara: máxima 29.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Mambaí: máxima 27.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Nova Roma: máxima 29.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Posse: máxima 27.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Simolândia: máxima 29.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%São Domingos: máxima 28.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%São João d'Aliança: máxima 25.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Sítio d'Abadia: máxima 27.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Teresina de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.