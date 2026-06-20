A região Nordeste apresenta tempo sem grandes chances de chuva para domingo (21). As temperaturas serão amenas a quentes, com Monte Alegre de Goiás sendo a cidade mais quente, atingindo 31.3°C. Nova Roma e Colinas do Sul também registrarão máximas de 31.0°C e 30.9°C, respectivamente. Para as temperaturas mínimas, Sítio d'Abadia será a cidade mais fria, com 13.3°C, seguida por Alto Paraíso de Goiás, com 14.8°C.\nA umidade média na região ficará em torno de 58.52%. A probabilidade de chuva é baixa, com cidades como Damianópolis, Mambaí e São Domingos apresentando as maiores chances, todas com 10.0% durante o dia.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:\nAlto Paraíso de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%