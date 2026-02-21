A região Nordeste apresentará um tempo com grande chance de chuva para domingo (22). As temperaturas máximas serão de 28.8°C em Flores de Goiás, 26.9°C em Iaciara e 26.8°C em Alvorada do Norte, enquanto as menores temperaturas mínimas serão de 17.5°C em Alto Paraíso de Goiás e 19.0°C em Cavalcante.A umidade média na região ficará em 87.0%, com cidades como Alvorada do Norte, Campos Belos e Cavalcante atingindo 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 48.62%, mas Flores de Goiás e Teresina de Goiás terão 95.0% de chance de chuva, e Cavalcante, 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 22.2°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Alvorada do Norte: máxima 26.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Buritinópolis: máxima 26.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 70.0%Campos Belos: máxima 25.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Cavalcante: máxima 23.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Colinas do Sul: máxima 25.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Damianópolis: máxima 25.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Divinópolis de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Flores de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Guarani de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Iaciara: máxima 26.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Mambaí: máxima 25.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Nova Roma: máxima 26.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Posse: máxima 25.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Simolândia: máxima 26.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%São Domingos: máxima 24.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São João d'Aliança: máxima 24.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Sítio d'Abadia: máxima 25.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Teresina de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.