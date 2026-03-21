A região Nordeste, para domingo (22), terá um tempo marcado por grande chance de chuva. As temperaturas máximas alcançarão 30.6°C em Flores de Goiás, 29.7°C em Monte Alegre de Goiás e 29.5°C em Colinas do Sul. Já as mínimas serão de 17.9°C em Alto Paraíso de Goiás e 18.9°C em São João d'Aliança.A umidade média na região ficará em torno de 81.3%, com cidades como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Cavalcante registrando até 91.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 39.25% para o dia, mas São João d'Aliança destaca-se com 95.0%, seguido por Buritinópolis e Campos Belos, ambos com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%Alvorada do Norte: máxima 28.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 55.0%Buritinópolis: máxima 28.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Campos Belos: máxima 29.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 5.0%Cavalcante: máxima 26.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Colinas do Sul: máxima 29.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Damianópolis: máxima 28.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Guarani de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Iaciara: máxima 28.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Mambaí: máxima 28.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 5.0%Nova Roma: máxima 28.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Posse: máxima 27.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Simolândia: máxima 28.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 55.0%São Domingos: máxima 27.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%São João d'Aliança: máxima 26.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 15.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Teresina de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.