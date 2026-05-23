A região Nordeste experienciará um tempo com temperaturas moderadas para domingo (24). As cidades mais quentes serão Colinas do Sul com 30.4°C, Monte Alegre de Goiás com 30.2°C e Flores de Goiás com 30.1°C. Já as cidades mais frias incluirão Alto Paraíso de Goiás, com 16.4°C, e Sítio d'Abadia, registrando 17.0°C.A umidade média na região será de 69.7%, com as cidades de Sítio d'Abadia (88.0%), Alto Paraíso de Goiás (85.0%) e Teresina de Goiás (81.0%) apresentando os maiores índices. A probabilidade de chuva é baixa, com uma média de 11.12%. As maiores probabilidades de tempo chuvoso são esperadas em São João d'Aliança (35.0%), Nova Roma (25.0%) e Alto Paraíso de Goiás (25.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.4°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Alvorada do Norte: máxima 28.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Buritinópolis: máxima 27.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Campos Belos: máxima 29.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 25.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 30.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Damianópolis: máxima 26.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Divinópolis de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 29.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 26.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 29.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 26.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 28.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São Domingos: máxima 26.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%São João d'Aliança: máxima 24.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Sítio d'Abadia: máxima 26.8°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.