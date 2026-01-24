A região Nordeste, para domingo (25), apresenta grande chance de chuva como principal característica do tempo. As cidades mais quentes incluem Alvorada do Norte, Buritinópolis e Flores de Goiás, todas com máxima de 31.2°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Alto Paraíso de Goiás, com 18.3°C, e Guarani de Goiás, com 18.5°C.A umidade média na região será de 73.9%, com Alto Paraíso de Goiás, Campos Belos e Monte Alegre de Goiás atingindo 87.0%, 86.0% e 86.0% de umidade, respectivamente. Em termos de probabilidade de chuva, a média regional é de 22.12%, mas algumas cidades como Colinas do Sul e Alto Paraíso de Goiás têm uma probabilidade de 70.0%, e São João d'Aliança registra 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 31.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 31.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 30.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cavalcante: máxima 27.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 28.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 29.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 22.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 31.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Mambaí: máxima 29.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Nova Roma: máxima 30.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 29.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 31.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 30.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 25.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Teresina de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.