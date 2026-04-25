A região Nordeste terá tempo com temperaturas amenas para domingo (26). As cidades mais quentes serão Flores de Goiás, alcançando 31.7°C, Alvorada do Norte com 31.1°C e Simolândia também com 31.1°C. Já as cidades mais frias incluirão Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 18.2°C, e Cavalcante, com 19.7°C.A umidade média na região será de 64.33%, com as cidades de Cavalcante e Alto Paraíso de Goiás apresentando os maiores índices de até 79.0%. A probabilidade média de chuva para a região é baixa, em torno de 13.12%. As maiores chances de chuva, de 35.0%, são observadas em cidades como Posse, São Domingos e Alto Paraíso de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Alvorada do Norte: máxima 31.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Buritinópolis: máxima 30.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Campos Belos: máxima 29.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cavalcante: máxima 28.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 5.0%Colinas do Sul: máxima 31.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Damianópolis: máxima 29.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Flores de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guarani de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Iaciara: máxima 31.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mambaí: máxima 29.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Nova Roma: máxima 30.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Posse: máxima 29.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Simolândia: máxima 31.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%São Domingos: máxima 28.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 27.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Teresina de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.