A região Nordeste apresentará, neste domingo (26), um dia marcado pelo predomínio de sol e calor generalizado, com as marcas nos termômetros registrando valores elevados. A temperatura máxima média prevista para o período é de 31,98°C, destacando-se as cidades de Monte Alegre de Goiás, que deve atingir 34,1°C, além de Colinas do Sul e Flores de Goiás, ambas com máxima de 33,7°C. Por outro lado, para quem prefere temperaturas mais amenas, os menores registros mínimos devem ocorrer em Sítio d'Abadia, com 14,5°C, e Alto Paraíso de Goiás, que apresenta mínima de 16,5°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média para a região deve se situar em 48,12%, sendo que o maior índice deve ser observado em Sítio d'Abadia, que pode registrar até 71,0%, seguida por Alto Paraíso de Goiás, com 62,0%. A chance de chuva é praticamente nula na maior parte do território, com probabilidade média de apenas 1,5%. Os maiores índices de possibilidade de chuva, ainda que bastante discretos, alcançam apenas 10,0% em municípios como Colinas do Sul, Iaciara e São Domingos.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 27,6°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 27,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 32,4°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 32,0°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 32,9°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 30,5°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 33,7°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Damianópolis: máxima 31,3°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Guarani de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iaciara: máxima 33,1°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Mambaí: máxima 31,3°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 34,1°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 33,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 31,1°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Simolândia: máxima 32,4°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 32,3°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 29,2°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 31,0°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 31,9°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.