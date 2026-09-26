A região Nordeste registrará um domingo (27) de calor intenso em diversas localidades. Entre os municípios que devem registrar os termômetros mais elevados estão Flores de Goiás, com máxima de 38,8°C, Colinas do Sul, que pode atingir 38,5°C, e Monte Alegre de Goiás, com previsão de 37,9°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas do período serão registradas em Alto Paraíso de Goiás, com 20,1°C, e Damianópolis, onde a mínima deve ficar em 21,5°C.O tempo na região terá uma umidade relativa média de 38,25%, sendo que os maiores índices devem ser alcançados em Flores de Goiás e Alto Paraíso de Goiás, ambas registrando 49,0%, seguidas por Teresina de Goiás com 48,0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 0,75%, com as maiores chances de precipitação estimadas em apenas 5,0% nas cidades de Campos Belos, Cavalcante e Flores de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 30,5°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 37,5°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 37,1°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 36,7°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 33,0°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 38,5°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 39,1°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damianópolis: máxima 36,3°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 36,3°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 38,8°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 37,5°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Iaciara: máxima 37,8°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Mambaí: máxima 36,3°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 37,9°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 37,4°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 35,4°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Simolândia: máxima 37,5°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 35,4°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 32,8°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 35,9°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.