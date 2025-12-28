A região Nordeste, para domingo (28), terá como principal característica do tempo as altas temperaturas. As cidades mais quentes incluem Flores de Goiás com 35.5°C, Alvorada do Norte com 35.4°C e Buritinópolis com 35.4°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Alto Paraíso de Goiás com 19.8°C e Guarani de Goiás com 20.4°C.A umidade média na região será de 57.1%. Em relação à chuva, a probabilidade média na região é de 11.62%, com São João d'Aliança apresentando a maior probabilidade de ocorrência, com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 35.4°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 35.4°C, mínima 23.5°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 33.0°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 31.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 34.2°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 33.9°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Flores de Goiás: máxima 35.5°C, mínima 23.5°C | sensação térmica máx 38.0°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 22.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 34.7°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 33.9°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 33.3°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 34.3°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 33.2°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 35.4°C, mínima 23.5°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 31.9°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São João d'Aliança: máxima 31.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Sítio d'Abadia: máxima 33.5°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.