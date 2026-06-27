A região Nordeste terá tempo com temperaturas amenas a quentes para o domingo (28). As cidades mais quentes serão Colinas do Sul e Flores de Goiás, ambas com máxima de 30.9°C, e Monte Alegre de Goiás, com 30.5°C. Já as cidades com as temperaturas mais baixas serão Sítio d'Abadia, com 13.3°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 14.8°C.A umidade do tempo na região terá uma média de 63.48%, com Sítio d'Abadia apresentando os maiores índices de umidade noturna, chegando a 82.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com a média regional em 10.25%, e São João d'Aliança registrando a maior probabilidade, de 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.7°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 28.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 28.3°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 29.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 26.1°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 30.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 27.7°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 29.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 27.7°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 30.4°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 27.2°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 28.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 27.3°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 25.0°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 27.7°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.