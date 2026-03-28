A região Nordeste terá um tempo com temperaturas amenas a moderadas no domingo (29). As temperaturas máximas médias ficam em 27.89°C, enquanto as mínimas médias são de 18.66°C. As cidades mais quentes serão Flores de Goiás, com máxima de 30.1°C, Colinas do Sul, com 29.8°C, e Monte Alegre de Goiás, com 29.2°C. Já as cidades mais frias serão Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 16.5°C, e São João d'Aliança, com 17.4°C.A umidade do tempo na região Nordeste estará elevada, com média de 75.05%. Alto Paraíso de Goiás apresentará os maiores índices, chegando a 90.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 12.25%, com as maiores chances em Nova Roma, com 35.0%, Buritinópolis, com 25.0%, e Flores de Goiás, também com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.4°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Alvorada do Norte: máxima 28.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Buritinópolis: máxima 28.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Campos Belos: máxima 28.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Cavalcante: máxima 26.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Colinas do Sul: máxima 29.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 27.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Flores de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Guarani de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Iaciara: máxima 29.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Mambaí: máxima 27.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 28.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Posse: máxima 27.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Simolândia: máxima 28.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%São Domingos: máxima 26.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 25.1°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 27.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Teresina de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.