A região Nordeste no domingo (3) terá um tempo predominantemente quente. As cidades mais quentes serão Flores de Goiás, com máxima de 33.6°C, Iaciara, com 33.1°C, e Colinas do Sul, registrando 33.0°C. Já as cidades mais frias serão Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 16.9°C, e Cavalcante, com 19.3°C.No que se refere à umidade e probabilidade de chuva, a região não deve registrar índices extremos. A umidade média será de 58.23%, com as maiores umidades em Alto Paraíso de Goiás (72.0%), Sítio d'Abadia (71.0%) e Teresina de Goiás (71.0%). A probabilidade média de chuva é de 9.38%. As maiores probabilidades de chuva ocorrem em Flores de Goiás, com 15.0%, e Alvorada do Norte e Buritinópolis, ambas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 32.4°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 32.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 31.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 28.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 33.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 31.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 33.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Guarani de Goiás: máxima 33.0°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 33.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 31.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 32.6°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 32.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 31.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 32.4°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 30.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 28.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 31.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.