A região Nordeste apresenta grande chance de chuva para o domingo (30). As temperaturas máximas mais elevadas no tempo estarão em Flores de Goiás, com 32.6°C, seguida por Iaciara com 31.2°C e Alvorada do Norte com 30.9°C. Já as menores temperaturas mínimas serão observadas em Alto Paraíso de Goiás, registrando 17.8°C, e Guarani de Goiás, com 18.2°C.A umidade média na região será de 75.62%. Cidades como Cavalcante, Colinas do Sul e Teresina de Goiás podem ter umidade chegando a 91.0%. A probabilidade média de chuva é de 35.75%, mas algumas localidades como Colinas do Sul, Guarani de Goiás e Posse têm uma alta probabilidade de chuva, alcançando 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Alvorada do Norte: máxima 30.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 40.0%Buritinópolis: máxima 30.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 40.0%Campos Belos: máxima 29.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Cavalcante: máxima 26.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Colinas do Sul: máxima 29.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Damianópolis: máxima 29.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Flores de Goiás: máxima 32.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Guarani de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 22.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Iaciara: máxima 31.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 45.0%Mambaí: máxima 29.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Nova Roma: máxima 29.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Posse: máxima 28.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Simolândia: máxima 30.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 40.0%São Domingos: máxima 28.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%São João d'Aliança: máxima 26.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 30.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Teresina de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.