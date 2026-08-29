A região Nordeste terá um dia de sol forte e marcas térmicas elevadas neste domingo (30), com marcas expressivas em diversas localidades. O calor se fará sentir de maneira mais intensa em Flores de Goiás, que deve alcançar máxima de 38,3°C, seguida por Monte Alegre de Goiás e Nova Roma, ambas com previsão de 38,0°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas no início do dia ocorrem em Alto Paraíso de Goiás, onde a mínima chega a 18,7°C, e em Sítio d'Abadia, com mínima de 19,2°C.Em média, a umidade relativa do ar no território deve ficar em 34,65%, sendo que os índices mais expressivos se concentram em Colinas do Sul, atingindo até 51,0%, e em Sítio d'Abadia, com 48,0%. Quanto às chances de chuva, a probabilidade média na região é de apenas 3,0%, indicando tempo predominantemente firme. Municípios como Campos Belos, Colinas do Sul e Damianópolis apresentam as maiores probabilidades para o período, registrando uma chance de 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 31,8°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 37,0°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Buritinópolis: máxima 36,7°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 36,6°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Cavalcante: máxima 33,6°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 36,7°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Damianópolis: máxima 35,8°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 36,2°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 38,3°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Guarani de Goiás: máxima 37,3°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Iaciara: máxima 37,6°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 35,8°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 38,0°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Nova Roma: máxima 38,0°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Posse: máxima 35,4°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Simolândia: máxima 37,0°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São Domingos: máxima 35,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 33,5°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 36,1°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 35,9°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.