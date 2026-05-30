A região Nordeste, para o domingo (31), terá um tempo marcado por temperaturas amenas a elevadas. As cidades mais quentes serão Flores de Goiás, com máxima de 31.6°C, Colinas do Sul, com 31.4°C, e Monte Alegre de Goiás, com 30.8°C. Já as cidades mais frias serão Sítio d'Abadia, com mínima de 15.1°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 15.5°C.A umidade do tempo na região será predominantemente moderada, com os maiores índices noturnos registrados em Sítio d'Abadia (83.0%), Damianópolis (77.0%) e Mambaí (77.0%). A probabilidade de chuva é baixa na maioria das localidades, com os maiores índices de 25.0% em Damianópolis e Mambaí, e 20.0% em Monte Alegre de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 29.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 29.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 29.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 27.4°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 31.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 29.1°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 30.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 29.1°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 30.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 28.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 29.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 28.3°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 26.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.1°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.