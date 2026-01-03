A região Nordeste apresenta grande chance de chuva para domingo (4), sendo esta a principal característica do tempo. As cidades com as temperaturas máximas mais elevadas devem ser Flores de Goiás, com 27.1°C, Iaciara, com 26.6°C, e Alvorada do Norte, com 26.5°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas são esperadas em Guarani de Goiás, com 17.3°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 17.8°C.A umidade média na região está em torno de 86.85%, com destaque para Campos Belos, Colinas do Sul e Divinópolis de Goiás, que registram os maiores índices de umidade, alcançando 94.0% e 93.0%, respectivamente. A probabilidade de chuva é de 61.62% em média, sendo que Alvorada do Norte, Buritinópolis e Cavalcante têm as maiores chances de precipitação, com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 21.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Alvorada do Norte: máxima 26.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Buritinópolis: máxima 26.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Campos Belos: máxima 24.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Cavalcante: máxima 22.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Colinas do Sul: máxima 25.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Damianópolis: máxima 25.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Divinópolis de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Flores de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Guarani de Goiás: máxima 22.9°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 22.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Iaciara: máxima 26.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Mambaí: máxima 25.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Nova Roma: máxima 25.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Posse: máxima 24.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Simolândia: máxima 26.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%São Domingos: máxima 23.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%São João d'Aliança: máxima 24.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Sítio d'Abadia: máxima 25.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Teresina de Goiás: máxima 22.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.