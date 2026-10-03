A região Nordeste registrará instabilidade em diversos pontos neste domingo (4), com indicativo de alta possibilidade de precipitações em porções do território, que deve apresentar temperatura máxima média de 30,74°C e mínima média de 21,81°C. Entre os destaques de calor no período, Flores de Goiás deve registrar a maior máxima, atingindo 33,4°C, acompanhada por Colinas do Sul com 32,8°C e Monte Alegre de Goiás com 32,2°C. Já as marcas mais amenas ocorrem em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 18,3°C, e em São João d'Aliança, que apresenta 19,4°C.Em termos de umidade relativa do ar, a média para o dia se estabelece em 66,78%, com os índices máximos atingindo 82,0% em São João d'Aliança e Alto Paraíso de Goiás. A probabilidade média de chuva para a região é de 32,88%, mas os maiores riscos de as nuvens descarregarem água se concentram em Teresina de Goiás, com 75,0% de chance de precipitação, e também em São João d'Aliança, onde a expectativa chega a 60,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 26,0°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 40,0%Alvorada do Norte: máxima 32,0°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 30,0%Buritinópolis: máxima 31,4°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 20,0%Campos Belos: máxima 31,4°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Cavalcante: máxima 28,0°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 35,0%Colinas do Sul: máxima 32,8°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 55,0%Damianópolis: máxima 30,5°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 30,0%Divinópolis de Goiás: máxima 30,7°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Flores de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Guarani de Goiás: máxima 31,9°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 45,0%Iaciara: máxima 32,1°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 30,0%Mambaí: máxima 30,5°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 30,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 20,0%Nova Roma: máxima 31,8°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 20,0%Posse: máxima 29,8°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 30,0%Simolândia: máxima 32,0°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 30,0%São Domingos: máxima 29,9°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%São João d'Aliança: máxima 27,3°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 60,0%Sítio d'Abadia: máxima 30,4°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Teresina de Goiás: máxima 30,7°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 45,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.