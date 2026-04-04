A região Nordeste, para domingo (5), terá como principal característica do tempo uma grande chance de chuva. As cidades mais quentes incluem Flores de Goiás com 31.8°C, Colinas do Sul com 30.8°C e Iaciara com 30.6°C. Já as mais frias serão Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 18.1°C, e São João d'Aliança, com 19.5°C.A umidade média na região será de 72.85%, com Alto Paraíso de Goiás registrando a umidade mais elevada, de 89.0%, seguido por São João d'Aliança com 87.0% e Sítio d'Abadia com 86.0%. A probabilidade média de chuva está em 31.75%, mas Iaciara e Nova Roma apresentam as maiores chances de chuva, com 65.0% e 60.0% respectivamente, além de Guarani de Goiás com 55.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Alvorada do Norte: máxima 30.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Buritinópolis: máxima 29.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Campos Belos: máxima 29.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Cavalcante: máxima 28.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Colinas do Sul: máxima 30.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 28.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Flores de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 50.0%Guarani de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Iaciara: máxima 30.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Mambaí: máxima 28.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Nova Roma: máxima 30.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%Posse: máxima 29.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 30.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%São Domingos: máxima 28.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%São João d'Aliança: máxima 26.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Teresina de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.