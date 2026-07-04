A região Nordeste apresenta tempo de **altas temperaturas** para domingo (5). As cidades mais quentes incluem Monte Alegre de Goiás com 31.8°C, Colinas do Sul com 31.7°C e Flores de Goiás com 31.7°C. As temperaturas mínimas serão observadas em Sítio d'Abadia com 11.4°C e Damianópolis com 13.5°C.A umidade média na região será de 52.75%. Cidades como Sítio d'Abadia, Teresina de Goiás e Colinas do Sul registrarão os maiores índices de umidade, alcançando 77.0%, 70.0% e 67.0% respectivamente. Não há previsão de chuva para a região, com todas as cidades apresentando 0.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Alvorada do Norte: máxima 30.5°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buritinópolis: máxima 30.1°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campos Belos: máxima 30.9°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cavalcante: máxima 28.5°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 31.7°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 29.5°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Flores de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guarani de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Iaciara: máxima 31.1°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mambaí: máxima 29.5°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 31.2°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Posse: máxima 29.3°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Simolândia: máxima 30.5°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Domingos: máxima 29.9°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 27.0°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.1°C, mínima 11.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Teresina de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.