A região Nordeste experimenta um dia de bastante sol e firmeza atmosférica neste domingo (6), registrando termômetros que, em média, oscilam entre a mínima de 22,04°C e a máxima de 31,34°C. As temperaturas mais elevadas devem ocorrer em Flores de Goiás, que alcança 33,4°C, seguida por Monte Alegre de Goiás, com 33,2°C, e Guarani de Goiás, com 33,0°C. Já os menores índices térmicos previstos para o período se concentram em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 18,9°C, e em São João d'Aliança, onde os termômetros podem baixar até 20,0°C.Em relação aos índices de umidade relativa do ar, a média regional fica estimada em 58,9%, com o município de Alto Paraíso de Goiás registrando a taxa mais elevada de 77,0%, acompanhado de São João d'Aliança, com 75,0%. A probabilidade média de chuva para a região é baixa, situada em 12,62%, mas algumas localidades pontuais apresentam chances maiores de precipitação, como Alto Paraíso de Goiás, com 45,0% de probabilidade durante o dia, e São João d'Aliança, com 35,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25,8°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 5,0%Alvorada do Norte: máxima 32,6°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Buritinópolis: máxima 32,3°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Campos Belos: máxima 32,2°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Cavalcante: máxima 27,9°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 5,0%Colinas do Sul: máxima 32,8°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Damianópolis: máxima 31,5°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Divinópolis de Goiás: máxima 31,6°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Flores de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 5,0%Guarani de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Iaciara: máxima 33,0°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Mambaí: máxima 31,5°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Nova Roma: máxima 32,6°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Posse: máxima 31,1°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Simolândia: máxima 32,6°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%São Domingos: máxima 30,7°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%São João d'Aliança: máxima 27,4°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 15,0%Sítio d'Abadia: máxima 30,8°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Teresina de Goiás: máxima 30,9°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.