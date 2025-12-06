A região Nordeste terá grande chance de chuva no domingo (7). O tempo será marcado por temperaturas máximas mais elevadas em Flores de Goiás, que deve atingir 26.9°C, seguida por Iaciara com 25.8°C e Nova Roma com 25.4°C. As mínimas mais baixas são esperadas em Alto Paraíso de Goiás, com 16.9°C, e Guarani de Goiás, com 17.2°C.A umidade média na região ficará em torno de 89.88%, com destaque para Campos Belos, Monte Alegre de Goiás e São João d'Aliança, onde a umidade pode alcançar 96.0%. A probabilidade de chuva na região é de 67.12%, sendo as maiores chances registradas em Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos, todas com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 22.1°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Alvorada do Norte: máxima 24.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Buritinópolis: máxima 24.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Campos Belos: máxima 24.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Cavalcante: máxima 23.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Colinas do Sul: máxima 25.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Damianópolis: máxima 24.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Divinópolis de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Flores de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Guarani de Goiás: máxima 22.0°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 23.8°C | sensação térmica mín 22.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Iaciara: máxima 25.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Mambaí: máxima 24.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Nova Roma: máxima 25.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Posse: máxima 24.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Simolândia: máxima 24.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%São Domingos: máxima 24.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%São João d'Aliança: máxima 23.1°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Sítio d'Abadia: máxima 24.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Teresina de Goiás: máxima 23.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.