A região Nordeste para domingo (7) terá tempo de temperaturas amenas e muito pouca probabilidade de chuva. As temperaturas máximas na região serão de 29.8°C em Colinas do Sul, 29.4°C em Monte Alegre de Goiás e 29.3°C em Flores de Goiás. Já as menores temperaturas serão registradas em Sítio d'Abadia, com 10.9°C, e Damianópolis, com 13.2°C.A umidade do tempo na região terá média de 58.62%, com a cidade de Sítio d'Abadia apresentando os maiores índices de umidade noturna, de 83.0%. A probabilidade média de chuva é de apenas 1.75% para a região. As cidades com maior probabilidade de chuva, todas com 5.0%, são Buritinópolis, Campos Belos e Cavalcante.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Alvorada do Norte: máxima 28.2°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buritinópolis: máxima 28.2°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Campos Belos: máxima 28.6°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Cavalcante: máxima 26.6°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 29.8°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 28.0°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Flores de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Guarani de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Iaciara: máxima 28.8°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Mambaí: máxima 28.0°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Nova Roma: máxima 29.3°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Posse: máxima 27.3°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Simolândia: máxima 28.2°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Domingos: máxima 27.9°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%São João d'Aliança: máxima 25.1°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 27.7°C, mínima 10.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Teresina de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.