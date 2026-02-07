A região Nordeste terá tempo de grande chance de chuva para domingo (8). As temperaturas máximas na região serão observadas em Flores de Goiás, com 30.7°C, seguida por Iaciara, com 29.7°C, e Alvorada do Norte, com 29.5°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Alto Paraíso de Goiás, com 17.7°C, e Guarani de Goiás, com 18.7°C.A umidade média na região é de 78.03%, com cidades como Campos Belos, Colinas do Sul e Monte Alegre de Goiás registrando até 90.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 34.75%, mas localidades como Cavalcante, Damianópolis e Mambaí têm uma probabilidade de chuva de 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Alvorada do Norte: máxima 29.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Buritinópolis: máxima 29.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Campos Belos: máxima 28.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Cavalcante: máxima 25.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Colinas do Sul: máxima 27.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Damianópolis: máxima 28.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Flores de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Guarani de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 22.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 29.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Mambaí: máxima 28.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Nova Roma: máxima 28.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Posse: máxima 27.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 29.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%São Domingos: máxima 28.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 50.0%São João d'Aliança: máxima 25.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Teresina de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.