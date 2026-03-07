A região Nordeste terá o tempo caracterizado por grande chance de chuva para amanhã, domingo (8). As cidades mais quentes incluem Flores de Goiás, com máxima de 31.5°C, Iaciara, com 30.7°C, e Alvorada do Norte, com 30.5°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas são esperadas em Alto Paraíso de Goiás, com 18.1°C, e Cavalcante, com 19.5°C.A umidade média na região ficará em 76.2%. As cidades com os maiores índices de umidade incluem Colinas do Sul, com 90.0%, Campos Belos, com 88.0%, e Cavalcante, também com 88.0%. A probabilidade média de chuva é de 23.12%, com os maiores índices de chance de chuva para Colinas do Sul (60.0%), Iaciara (55.0%) e Alto Paraíso de Goiás (50.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Alvorada do Norte: máxima 30.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 30.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 29.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 27.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Colinas do Sul: máxima 29.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Damianópolis: máxima 29.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Guarani de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 30.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Mambaí: máxima 29.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Nova Roma: máxima 30.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Posse: máxima 29.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Simolândia: máxima 30.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 28.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 27.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.