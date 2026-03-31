A região Nordeste terá grande chance de chuva nesta quarta-feira (1), marcando o tempo na data. As cidades com as temperaturas máximas mais elevadas incluem Flores de Goiás com 29.3°C, Colinas do Sul com 28.7°C e Alvorada do Norte com 28.3°C. Para as temperaturas mínimas, Alto Paraíso de Goiás registrará 17.2°C e São João d'Aliança terá 18.2°C.A umidade média na região ficará em 82.55%, com destaque para Alto Paraíso de Goiás, onde o tempo pode alcançar 95.0% de umidade. São João d'Aliança e Sítio d'Abadia também apresentarão umidade elevada, com 94.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 46.75%, mas cidades como Cavalcante terão 95.0% de chance, Posse 90.0% e Campos Belos 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 22.3°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Alvorada do Norte: máxima 28.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Buritinópolis: máxima 27.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Campos Belos: máxima 26.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Cavalcante: máxima 25.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Colinas do Sul: máxima 28.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Damianópolis: máxima 27.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Divinópolis de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Guarani de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Iaciara: máxima 28.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Mambaí: máxima 27.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Nova Roma: máxima 27.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Posse: máxima 26.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Simolândia: máxima 28.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%São Domingos: máxima 24.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%São João d'Aliança: máxima 24.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Sítio d'Abadia: máxima 26.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Teresina de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.