A região Nordeste para a quarta-feira (1) terá um tempo sem grande chance de chuva, caracterizando um dia predominantemente seco. As cidades mais quentes incluem Monte Alegre de Goiás com 31.6°C, Nova Roma com 31.2°C e Colinas do Sul com 31.1°C. Já as mais frias serão Alto Paraíso de Goiás com 14.2°C e Sítio d'Abadia com 14.6°C.A umidade do tempo na região apresentará uma média de 52.85%. Os maiores índices de umidade durante a noite serão observados em Sítio d'Abadia com 76.0%, Damianópolis com 70.0% e Mambaí com 70.0%. Para as probabilidades de chuva, o tempo indica 0.0% de chance para todas as cidades, sem previsão de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Alvorada do Norte: máxima 29.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buritinópolis: máxima 29.7°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campos Belos: máxima 30.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cavalcante: máxima 27.3°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 31.1°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 29.1°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Flores de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guarani de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Iaciara: máxima 30.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mambaí: máxima 29.1°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 31.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Posse: máxima 28.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Simolândia: máxima 29.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Domingos: máxima 29.1°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 26.0°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.2°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Teresina de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.