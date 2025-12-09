A região Nordeste terá grande chance de chuva na quarta-feira (10), com o tempo instável em algumas áreas. As cidades mais quentes previstas são Flores de Goiás, com máxima de 28.2°C, Campos Belos, com 27.5°C, e Divinópolis de Goiás, com 26.9°C. As temperaturas mais baixas serão registradas em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 17.6°C, e Guarani de Goiás, com 18.3°C.A umidade do tempo na região Nordeste apresenta uma média de 84.62%. A probabilidade média de precipitação na região é de 28.25%, contudo, há cidades com índices significativamente mais altos, como Cavalcante e Teresina de Goiás, ambas com 75.0% de chance de chuva, e Colinas do Sul, com 70.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 22.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 26.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 26.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 27.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Cavalcante: máxima 24.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Colinas do Sul: máxima 25.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Damianópolis: máxima 26.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Flores de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Guarani de Goiás: máxima 23.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 22.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 26.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 26.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 26.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Posse: máxima 25.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 26.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 26.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%São João d'Aliança: máxima 25.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 26.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.