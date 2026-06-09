A região Nordeste terá tempo com altas temperaturas para a quarta-feira (10). As cidades mais quentes incluem Monte Alegre de Goiás com 33.0°C, Nova Roma com 32.6°C e Flores de Goiás com 32.3°C. Já as cidades com temperaturas mais amenas serão Alto Paraíso de Goiás com 16.7°C e Sítio d'Abadia com 17.0°C.A umidade média na região será de 57.33%. Cidades como Sítio d'Abadia terão tempo com umidade noturna de 78.0%, e Alto Paraíso de Goiás com 73.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 11.88%. As maiores chances de chuva, de 35.0%, são esperadas em São João d'Aliança e Alto Paraíso de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 31.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 31.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 32.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 29.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 31.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 30.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 32.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 32.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 30.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 33.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 32.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 30.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 31.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 30.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 27.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 30.8°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.