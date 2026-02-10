A região Nordeste, para esta quarta-feira, dia 11, terá grande chance de chuva. O tempo registrará temperaturas máximas como 27.4°C em Flores de Goiás, 26.7°C em Colinas do Sul e 26.7°C em Monte Alegre de Goiás. As menores temperaturas serão de 17.3°C em Alto Paraíso de Goiás e 18.4°C em São João d'Aliança.A umidade média na região será de 87.78%, com cidades como Alto Paraíso de Goiás alcançando 97.0%, São João d'Aliança 96.0% e Campos Belos 95.0%. A probabilidade de chuva na região atinge uma média de 49.25%, mas cidades como Divinópolis de Goiás, Posse e Teresina de Goiás apresentam 95.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 21.9°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Alvorada do Norte: máxima 25.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Buritinópolis: máxima 25.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Campos Belos: máxima 26.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Cavalcante: máxima 24.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 25.0%Colinas do Sul: máxima 26.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Damianópolis: máxima 24.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Divinópolis de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Flores de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Guarani de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Iaciara: máxima 26.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Mambaí: máxima 24.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Nova Roma: máxima 26.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Posse: máxima 24.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Simolândia: máxima 25.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%São Domingos: máxima 24.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%São João d'Aliança: máxima 22.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Sítio d'Abadia: máxima 24.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Teresina de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.